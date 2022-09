La divulgazione della cultura della “guida sicura” è un obiettivo primario per la Polizia di Stato che può essere raggiunto anche con piccoli gesti, semplici e alla portata di tutti, al di là dei controlli su strada delle pattuglie volti a contrastare chi guida sotto l’influenza di alcolici o droghe.

Per raggiungere lo scopo i poliziotti della Polizia Stradale, a bordo del Pullman Azzurro, incontreranno grandi e piccini per far capire l’importanza di osservare comportamenti corretti su strada.

Il Pullman Azzurro è una vera e propria aula multimediale itinerante, realizzata per promuovere la “cultura della guida sicura”, dove i visitatori entrano in contatto con un team di esperti poliziotti e possono provare, utilizzando speciali occhiali e simulatori di guida, cosa si vede realmente quando la mente è offuscata dai fumi dell’alcool o delle droghe. Nell’occasione saranno distribuiti etilotest monouso, messi a disposizione della Fondazione ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), storico partner della Polizia Stradale anche nel contrastare i conducenti che si mettono al volante dopo aver assunto alcolici o stupefacenti.

A partire dalle ore 9.00, venerdì 2 settembre a Pietra Ligure (SV) in Piazza San Nicolò e sabato 3 settembre a Imperia in località Calata Cuneo, tutto questo sarà possibile.

Sugli schermi del Pullman appariranno, in un video Andrea e Michele, speaker di radio DJ mentre a Pietra Ligure ci sarà Vittorio Brumotti, di casa sulla riviera di ponente. Ad Imperia saranno presenti, nell’ambito della manifestazione “Vele D’Epoca”, le gemelle D’Amato, atlete delle Fiamme Oro nella specialità ginnastica artistica.