Entra nel vivo la Campagna Abbonamenti 2022-23 del Derthona FbC 1908!

Mentre l’inflazione aumenta, il Derthona fa scendere i prezzi (-30% rispetto alla passata stagione), per garantire a tutti i tifosi di poter seguire la propria squadra del cuore.

Con 90€ potrai assistere, in tribuna, a tutte le 19 partite in casa dei Leoni, impegnati nel massimo campionato dilettantistico nazionale, la Serie D, risparmiando più del 50% del prezzo dei singoli biglietti. Se sei stato abbonato lo scorso anno, oppure si abbona anche un tuo familiare, il prezzo scende a 80 €. Altro vantaggio non indifferente, abbonandoti potrai evitare le code alla cassa o i costi di prevendita.

Il calendario presenta subito una delle partite più sentite, al debutto al Coppi ci sarà il confronto con il Casale FbC, domenica 11 settembre alle h. 15, con un prevedibile grande afflusso di tifosi.

Cosa aspetti? Se sei un vero Leone, dimostralo sottoscrivendo l’abbonamento. Ti aspettiamo presso la Segreteria dello Stadio F. Coppi da lunedì a venerdì, h. 9,30-13 / 14-16

