Al via il Perosi Festival con una serata storica di caratura internazionale che resterà negli annali. Il prossimo appuntamento il 22 ottobre alle ore 18

È stata letteralmente una serata storica quella vissuta ieri a Tortona. La Cappella Musicale Pontificia “Sistina”, diretta da Mons. Marcos Isola Pavan e accompagnata all’organo dal M° Josep Solé Coll, organista titolare della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, ha aperto l’edizione del Perosi Festival che, quest’anno, cade nel 150° anniversario della nascita del compositore tortonese Don Lorenzo Perosi.

Una serata storica perché circa 500 persone provenienti da tutta Italia hanno ascoltato, con estremo piacere, le armonie proposte dalla formazione vaticana.

“Tortona – ha commentato il direttore artistico, Don Paolo Padrini – ieri ha saputo catalizzare l’attenzione di tutto il pubblico che proveniva quasi da tutta Italia. Circa 500 persone si sono mosse dalla Penisola per venire a questo evento e ciò ci fa dire che Tortona può diventare il centro della valorizzazione della musica sacra e non solo di tutto il Piemonte. Ringrazio tutti coloro che promuovono questo evento, le nostre fondazioni e il nostro Protocollo d’Intesa perché si sta distinguendo per la qualità del livello della produzione culturale”.

Un concerto che è stato anche un’esperienza di fede.

“Questa – ha detto il Vescovo di Tortona, Mons. Guido Marini, nel suo intervento al termine del concerto – è una serata importante e storica per la nostra Chiesa Cattedrale, per la Città di Tortona e, in realtà, per la nostra intera Diocesi perché la Cappella Musicale Pontificia ‘Sistina’ è qui e noi siamo molto contenti di quello che ci avete offerto: un concerto di altissima qualità artistica e di grandissima intensità spirituale. Dal 2007 all’anno scorso ho avuto modo di operare spalla a spalla con la Cappella Musicale Pontificia ‘Sistina’ prima come Maestro della Celebrazioni liturgiche pontificie e poi come responsabile della Cappella Musicale Pontificia ‘Sistina’. Quando ci siamo lasciati lo scorso anno ci eravamo salutati dicendoci che ci saremmo voluti rivedere a Tortona. E così è stato in un’occasione speciale perché viviamo il 150° anniversario della nascita del grande maestro Don Lorenzo Perosi, una circostanza così importante e unica per tutti quanti noi. Il pensiero va al Santo Padre perché la Cappella Musicale Pontificia ‘Sistina’ porta la presenza del Papa e, quindi, in questo momento rivolgiamo un saluto che va a Papa Francesco. Desidero anche salutare l’attuale Maestro delle Celebrazioni liturgiche, Mons. Ravelli, che non è qua presente ma che mi ha succeduto anche come responsabile della Cappella Musicale Pontificia ‘Sistina’. Nelle ‘Confessioni’ Sant’Agostino racconta un’esperienza che gli accadde a Milano nella Chiesa di Sant’Ambrogio. Era un momento particolare perché era prossimo alla conversione. Entrò in Chiesa e sentì la comunità cristiana che cantava e pregava. Ricorda che quelle voci vibravano nelle sue orecchie e la verità calava nel suo cuore, trasformandosi in un sentimento di amore che gli procurava una gioia fino alle lacrime. A me pare che questa sera abbiamo vissuto un’esperienza analoga a quella di Sant’Agostino perché ascoltandovi abbiamo percepito la verità che calava nel nostro cuore e si trasformava nel calore dell’amore facendoci sperimentare la gioia perché il vostro canto ci parla del cielo e delle cose di Dio. E non è un caso che nel Tabernacolo ci sia il Santissimo, che è rimasto perché quello che abbiamo vissuto non è soltanto un’esperienza artistica ma è un’esperienza religiosa e profondissima di fede ed è bello che l’abbiamo vissuta alla presenza del Signore”.

Il Perosi Festival 2022 è organizzato dai firmatari del Protocollo d’Intesa “Perosi 60: Tortona Città della Musica”, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, il Rotary di Tortona, il Lions Club, insieme ad altri enti prestigiosi con il patrocinio della Provincia di Alessandria e del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. Il festival, quest’anno, ha come media partner nazionale Radio Classica, del gruppo Class editori, e Radio Vaticana. Media partner locali sono Il Popolo e RadioPNR.

Il prossimo concerto sarà sabato 22 ottobre alle ore 18 in Cattedrale quando si avrà la presenza del Coro della Diocesi di Roma diretto da Mons. Marco Frisina. L’ingresso sarà libero ma con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma di booking www.lorenzoperosi.net.

Il giorno successivo, inoltre, la Coro della Diocesi di Roma, diretto da Mons. Marco Frisina, animerà sempre in Cattedrale a Tortona la Santa Messa presieduta dal Vescovo di Tortona, Mons. Guido Marini, alle ore 10.30. La Celebrazione sarà trasmessa in diretta sui media diocesani.