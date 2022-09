Ha suscitato qualche discussione il nostro articolo dell’altro giorno sulle Luminarie Natalizie e la decisione del Comune di Tortona di cercare sponsor già da adesso per poter programmare iniziative ed eventi e rendere il Natale Tortonese più bello.

Alcuni abitanti hanno un po’ stigmatizzato la decisione del comune di dare quel tocco di atmosfera felice che si confà a tutte le città più importanti.

Alcuni hanno suggerito che ci sono altri problemi, che è necessario aggiustare le strade, che l’energia elettrica costerà e che i Commercianti (che contribuiscono in parte e non tutti aderiscono, anzi) non possono (o non devono) sostenere questa spesa.

In genere, come Giornale non interveniamo sui commenti dei lettori, tuttavia su questo argomento, forse è bene precisare che – per chi ne fosse a digiuno – ogni Comune ha diversi capitoli di spesa già predisposti per ogni settore e gli sponsor che aderiranno alle luminarie e alle iniziative natalizie, lo faranno solo per avere visibilità e questo consentirà al Comune di Tortona di allestire un Natale di alto livello senza spendere nulla e allora perché non farlo?