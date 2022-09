Durante lo scorso fine settimana in data 9 e 10 settembre tra le ore 19 e le ore 01 sono stati effettuati, in collaborazione con la compagnia carabinieri di Novi Ligure, controlli nelle zone della città interessate da presenza e aggregazioni giovanili. In particolare sono state controllate viale Saffi, piazza Indipendenza e altre zone del centro storico con particolare attenzione a piazza Dellepiane.

Durante tali attività sono stati identificati numerosi soggetti e verificata la regolarità di alcuni esercizi pubblici. Tali servizi sono rivolti al miglioramento della percezione della sicurezza urbana e hanno, inoltre, uno scopo preventivo per garantire rispetto di legge e regolamenti.