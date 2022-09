Con l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023, riparte il servizio “Pedibus- Andare a scuola a piedi”, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Imperia attraverso l’Assessorato ai Servizi e Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Attività e Servizi Educativi nell’ambito del progetto “Azioni di promozione della mobilità sostenibile nelle scuole”.

Anche quest’anno i punti di ritrovo saranno:

nei pressi della rotonda di Viale Europa per la scuola Primaria di Corso Dante;

in Via Raffaele Giannetti 10 (lato marciapiede) per la scuola Primaria di Via Gibelli.

Per ogni informazione sulle modalità di iscrizione, le famiglie possono contattare la Segreteria organizzativa nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al numero 0183.701.443

“Il Pedibus è completamente gratuito, è “una strada educativa” improntata alla salute e al movimento, ecologica ed è anche un modo per ridurre gli assembramenti davanti alle scuole .Gli alunni saranno accompagnati a scuola puntuali, in forma e in totale sicurezza grazie alla presenza dei Nonni Civici , preparati per tale compito. Partecipare al Pedibus è facile e ci si può iscrivere in qualsiasi momento. Confidiamo anche quest’anno di coinvolgere sempre più famiglie a partecipare al Pedibus per aprire anche ad altri istituti comprensivi della città questa iniziativa per incentivare il movimento grazie ad un “mezzo di trasporto” educativo, ecologico e sicuro”, spiega l’assessore alle Attività Educative, Luca Volpe.

Per quanto riguarda il servizio di scuolabus, si comunicano a tutti gli ammessi le seguenti decorrenze:

SCUOLA PRIMARIA A. MAGLIANO – PIAZZA MAMELI

Il 14 settembre il servizio è garantito solo in andata per tutte le classi esclusa la prima elementare. Nessun ritorno

Dal 15 settembre e fino al 23 settembre il servizio è garantito solo in andata per tutte le classi Nessun ritorno.

Dal 26 settembre, servizio regolare.

SCUOLA PRIMARIA R. VERCESI DI CARAMAGNA

Il servizio è garantito dal 26 settembre con l’entrata in vigore dell’orario scolastico definitivo .

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MEDIA BOINE

Il 14 e 15 settembre il servizio è garantito in andata per la sola classe terza. Nessun ritorno.

Il 16 settembre e fino al 23 settembre il servizio è garantito in andata per tutte le classi. Nessun ritorno.

Dal 26 settembre, servizio regolare.

SCUOLA PRIMARIA VIA GIBELLI E CASTELVECCHIO

TEMPO PIENO:

Il 14 settembre il servizio è garantito solo in andata per tutte le classi escluse le prime elementari. Nessun ritorno.

Dal 15 settembre al 23 settembre il servizio è garantito solo in andata per tutte le classi. Nessun ritorno.

Dal 26 settembre servizio regolare.

MODULO:

Il 14 settembre il servizio è garantito sia in andata che al ritorno per tutte le classi escluse le prime elementari

Dal 15 settembre fino al 23 settembre il servizio è garantito sia in andata che al ritorno per tutte le classi.

Dal 26 settembre il servizio è garantito anche al pomeriggio per chi fa il rientro.

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO VIA GIBELLI E CASTELVECCHIO

Il 14 settembre il servizio è garantito solo in andata per tutte le classi escluse le prime medie. Nessun ritorno.

Dal 15 settembre al 23 settembre il servizio è garantito solo in andata per tutte le classi. Nessun ritorno.

Dal 26 settembre servizio regolare.

SCUOLA PRIMARIA LITTARDI

Il servizio è garantito dal 26 settembre con l’entrata in vigore dell’orario scolastico definitivo .

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LITTARDI

Il 14 settembre il servizio è garantito in andata per le sole classi seconda e terza. Nessun ritorno.

Il 15 e il 16 settembre il servizio è garantito in andata per tutte le classi. Nessun ritorno.

Dal 19 settembre, servizio regolare.

SCUOLA PRIMARIA LARGO GHIGLIA

Dal 14 settembre servizio regolare

