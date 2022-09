Parte sabato mattina, alle ore 12:00, dalla spiaggia di Borgo Foce il 1° Trofeo Nuoto in Mare Città di Imperia. In gara atleti master di caratura internazionale come Andrea Imperiale e Alessandra Biscotti.

I nuotatori affronteranno, in un percorso ad anello di 3 km, il tratto di mare che parte dalla spiaggia di Borgo Foce e arriva al faro rosso di Banchina Medaglie d’Oro, per poi rientrare alla Foce. Per il pubblico il punto di osservazione ottimale è la Passeggiata degli Innamorati.

Una prima competizione di nuoto in mare che mira a valorizzare la costa e le acque Bandiera Blu di Imperia.

La gara è organizzata grazie a una fattiva collaborazione tra il Comune di Imperia e Rari Nantes Imperia, con il supporto della Federazione Italiana Nuoto Comitato Ligure, di Go Imperia, dello Yacht Club di Imperia e con la collaborazione della spiaggia Foce Beach.



“Un altro appuntamento che dimostra la capacità di Imperia di ospitare eventi sportivi durante tutti i mesi dell’anno, anche all’aperto. Crediamo tantissimo nella vocazione di Imperia come città dello sport e, insieme al Sindaco Claudio Scajola, stiamo lavorando per portare a termine ulteriori investimenti sugli impianti sportivi per attirare eventi di primo piano” così l’Assessore allo Sport Simone Vassallo.