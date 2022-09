Derthona FbC 1908 – Casale



2′ Giornata, Serie D Girone A

Domenica 11 Settembre 2022

Ore 15:00

Stadio “Fausto Coppi”, Tortona (AL)

La prevendita per il match contro il Casale è attiva da oggi, giovedì 01 Settembre online e presso:

TABACCHERIA CARTOLERIA CUNIOLO

Via Emilia, 271, Tortona AL

Orari: dal lunedì al sabato 07.00 – 19.30

domenica 07.00 – 12.30

Telefono: 0131 813661

mail tortonaservizi@gmail.com

I tifosi del Casale potranno acquistare il biglietto per il settore ospiti solo in prevendita online e presso il seguente punto vendita:

SASSONE VIAGGI by STAT

via Saffi, 1 Casale Monferrato (AL)

tel: 0142 420025

sassone@statcasale.com

Lun-Ven: 09.00/12.30 15.00/19.00 Sab: 09.00/12.00 Dom:chiuso

Link per acquistare i biglietti: https://www.vivaticket.com/it/ticket/derthona-fbc-1908-casale/188690