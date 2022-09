In occasione delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, il Comune di Tortona organizza un servizio di trasporto gratuito, andata e ritorno, dalle ex scuole in viale F.lli Kennedy (dinnanzi alle ex scuole) al seggio in via Bonavoglia (zona Dellepiane). Il servizio si effettuerà in due turni, al mattino alle ore 9.30 e al pomeriggio alle 17. Per informazioni: tel. 0131-864.205 oppure elettorale@comune.tortona.al.it.

