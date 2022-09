Tortona di nuovo capitale della Musica: domani sera, sabato 10 settembre, prende il via infatti, il Perosi Festival con il primo concerto gratuito in programma alle 21 presso la Cattedrale.

Ad esibirsi sarà la Cappella Musicale Pontificia ‘Sistina’ diretta da Mons. Marcos Isola Pavan. Lorenzo Perosi, infatti, era stato il direttore perpetuo del coro dal 1902 al 1952.

Con i suoi 1500 anni di storia, il Coro Papale è oggi il più antico del mondo ancora in attività. Lungo i secoli ha conosciuto formazioni diverse, secondo il tipo di repertorio che doveva eseguire.

L’avvenimento è di quelli di grande rilevanza non solo per la città di Tortona, un concerto-evento mondiale dedicato a don Lorenzo Perosi, nel 150° anniversario dalla nascita, in occasione del Giubileo perosiano indetto dalla Diocesi di Tortona, si terrà in Cattedrale a Tortona.