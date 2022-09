L’educazione ambientale è un percorso importante che ogni cittadino deve seguire fin dalla più tenera età. L’appartenenza a una comunità, unita alla coscienza civica e ambientale, sono i fattori determinanti per accrescere le capacità di riflessione di ciascuno di noi.

La scuola ha un ruolo educativo fondamentale: qui, oltre che in famiglia, i giovani hanno l’opportunità di acquisire e sviluppare le conoscenze necessarie per rapportarsi con l’ambiente naturale e sociale che li circonda.

Queste le premesse con cui il Gruppo AMAG, in collaborazione con Enti e Associazioni del territorio, tra cui il nostro Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, organizza la 2a edizione della Giornata della Sostenibilità.

L’appuntamento quest’anno è a Bosco Marengo, il 29 settembre a partire dalle ore 8.30.

Una mattinata intensa per i ragazzi delle scuole, che saranno impegnati in stimolanti attività didattiche, che si svolgeranno all’aria aperta, e che toccheranno argomenti come il riciclo dei rifiuti, la tutela dei fiumi e del mare, la tutela del territorio e de paesaggio, la biodiversità e l’alimentazione sostenibile, i cambiamenti climatici, il riscaldamento globale, la qualità dell’aria e dell’acqua, le energie rinnovabili.

Il complesso monumentale di Santa Croce ospiterà il Green Game del Basso Piemonte: un quiz show interattivo in collaborazione con i Consorzi Nazionali per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi.

Facciamo nostro il motto proposto dal Gruppo AMAG: “La bellezza del nostro patrimonio ambientale salverà il mondo, a cominciare dai più giovani, che saranno i nostri ambasciatori dell’ambiente”!

Informazioni: tel. 0131 1678704, didattica@gruppoamag.i