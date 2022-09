E’ stato presentato al CSR (Consorzio Servizi Rifiuti del Novese Tortonese Acquese ed Ovadese) il piano industriale di 5 Valli Servizi srl, redatto da Gestione Ambiente S.p.A. su incarico della stessa.

“In concerto con 5 Valli, – dice l’Amministratore Delegato Silvio Mazzarello -Gestione Ambiente non ha volutamente inserito una parte della relazione tecnica, in quanto visti i tempi ristretti ci siamo soffermati su aspetti economici per uno avvio dei Comuni in step e, in particolare, per ridurre gli investimenti di 5 Valli, che versa in un momento finanziariamente critico. Tutta la parte descrittiva e tecnica era già stata espressa nel 2016 dal CSR, nel momento in cui ha affidato i servizi con l’indicazione di seguire il modello Contarina”.

Per quanto riguarda, invece, il cronoprogramma non incluso nel piano industriale di 5 Valli presentato al CSR, l’AD di Gestione Ambiente Silvio Mazzarello dichiara: “Ad oggi non possediamo le informazioni per redigerlo, non conosciamo per esempio le tempistiche di approvvigionamento delle attrezzature, le modalità di assunzione del personale e i flussi finanziari disponibili”.