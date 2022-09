L’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tortona propone per domenica 4 settembre un itinerario dedicato a Piero Leddi con tre possibili tappe: Museo Diocesano di Tortona, Archivio Leddi di San Sebastiano Curone, Sala Polifunzionale di Garbagna.

L’occasione nasce dal prolungamento sino a metà settembre della mostra “La Crocefissione”, dedicata al pittore Piero Leddi allestita presso gli spazi del Museo Diocesano.

Il Museo sarà punto di arrivo o di partenza dell’itinerario, collegandosi virtualmente alle due tappe nei suggestivi borghi delle valli tortonesi: una a San Sebastiano, sede permanente dell’Archivio dedicato al pittore, l’altra a Garbagna, dove a partire dalla prossima settimana si potrà visitare la mostra temporanea “Piero Leddi. La terra, il campione.”

Le tappe dell’itinerario non hanno un ordine prestabilito ed ogni visitatore può organizzarsi in maniera autonoma, ma si tenga presente che in due momenti del pomeriggio, alle 16 e alle 18, il Museo Diocesano proporrà la visita guidata dedicata all’esposizione delle opere di Leddi!

L’invito è a passare un pomeriggio o l’intera giornata alla scoperta delle valli Curone e Grue, godendone l’arte, i paesaggi, i prodotti.

Per la visita al Museo Diocesano non è necessaria la prenotazione, ma per informazioni è possibile scrivere a beniculturali@diocesitortona.it, contributo richiesto per ingresso e visita 5 € a persona.

Il Museo Diocesano di Tortona è aperto il sabato e la domenica con l’orario estivo dalle 16 alle 19.

L’Archivio Leddi a San Sebastiano è aperto la domenica dalle 15 alle 18, ma è possibile richiedere l’apertura in altro orario scrivendo a info@archiviopieroleddi.org

La mostra a Garbagna, presso la Sala Polifunzionale di piazza Rovelli, sarà visitabile dal 3 al 18 settembre (sabato e domenica 16.00 – 19.00; per visite in altri orari o informazioni tel. 3357615310).