Onav ,Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino di Imperia, organizza una serata di degustazione guidata molto particolare, che si svolgerà venerdì 2 settembre dalle ore 21,00, presso l’Enoturismo Le Terre del Moscatello in via Gastaldi 15a a Taggia, si potranno assaggiare in modo tecnico cioè suddividendo gli acini in pelle, polpa e vinaccioli, le uve fresche da cui si producono molti vini di pregio.

Iniziando con le nostre uve Doc, Vermentino, Pigato anche di Albenga, Rossese, Ormeasco Moscatello di Taggia, passando per i più prestigiosi vini piemontesi Nebiolo da Barolo, Barbera, Dolcetto, Moscato, Freisa, fino ad uve meno diffuse come il Syrah, Granaccia, Pelaverga, Salerna ed altre ancora.

Sarà un’esperienza organolettica insolita che però arricchirà il nostro bagaglio gustativo e olfattivo per conoscere meglio il frutto da cui prende vita il vino e che ne determina buona parte della qualità e tipicità.

Prenotazione obbligatoria al 339 5288 094, contributo di partecipazione 10,00 euro per i Soci 15,00 per i non Soci.

Onav ricorda che sono aperte le iscrizioni al 7° Corso di primo livello per diventare Assaggiatori di Vino che avrà inizio a Taggia, il 2 Ottobre prossimo.

Il nostro corso permette a tutti di entrare nel mondo del vino dalla vigna alla bottiglia, attraverso l’apprendimento delle tecniche di coltivazione, potature ect, la vinificazione e l’affinamento, senza trascurare la produzione dei vini speciali, spumanti, passiti e vermouth.

Durante il corso verranno degustati oltre 50 vini con la redazione per ognuno, della relativa scheda di valutazione organolettica, inoltre è prevista la visita di una moderna cantina e la fornitura di bicchieri in valigetta antiurto, manuale ect. info ed iscrizioni sul sito Onav.it o al 3395288094.