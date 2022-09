La Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione tra l’Università degli Studi di Pavia e il Comune di Voghera, confermando per gli Anni Accademici 2022/2023 e 2023/2024 la collaborazione tra Università e Comune per l’organizzazione e il funzionamento del Corso di Laurea Triennale in “Scienze Motorie” e del Corso di Laurea Magistrale in “Scienze e Tecniche dello sport” nella sede di via Ugo Foscolo 13 a Voghera.

Negli scorsi giorni si è tenuto un incontro nella Sala Consiliare alla presenza del Sindaco Paola Garlaschelli, dell’Assessore all’istruzione e allo sport Simona Virgilio, della professoressa Gabriella Cusella, che dal prossimo 1 Ottobre diventerà Presidente della facoltà, e del professor Giuseppe Giovannetti.



“Il rinnovo della convenzione con l’Università di Pavia permetterà ai giovani di Voghera e del territorio di continuare a formarsi in ambito sportivo nella nostra Città – afferma il Sindaco Paola Garlaschelli – L’incontro ha fornito l’occasione per programmare una serie di iniziative frutto della collaborazione tra i due enti, tra cui la cerimonia di avvio del nuovo anno accademico alla presenza del Rettore, un interessante convegno e l’organizzazione dei giochi studenteschi in collaborazione con le scuole primarie. Inoltre in primavera ospiteremo nelle sale del palazzo municipale i laureandi per vivere insieme l’emozionante momento in cui discuteranno la loro tesi”.

La sinergia tra Comune e Università è finalizzata a mantenere sul territorio cittadino le attività relative allo sviluppo e alla collaborazione del programma formativo previsto dai corsi di studio interdipartimentali nel settore delle scienze motorie dell’Università. Per garantire all’Università un adeguato funzionamento dei corsi di laurea triennale e di laurea magistrale di interfacoltà dislocati nel Comune di Voghera, lo stesso Comune verserà all’Università la somma di € 98.000,00, quale contributo annuo per le spese relative all’attività didattica, quali organizzazione e funzionamento di corsi e/o lezioni, costi di gestione della struttura. Nell’anno accademico 2021/2022 sono stati 258 gli iscritti nel polo didattico vogherese, una decina in più rispetto all’anno precedente. Si stanno completando, invece, le immatricolazioni per il 2022/2023.