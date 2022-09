Ancora un salvataggio dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nei confronti di una donna di 66 anni che è caduta tra le mura domestiche e non riusciva a rialzarsi.

E’ accaduto ieri sera, mercoledì 28 settembre in via Trento, in un alloggio al primo piano di un condominio. Secondo la prima sommaria ricostruzione, la donna che era in casa con il marito che non riusciva ad alzarsi dal letti è caduta tra le mura domestiche e si è messa ad urlare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che da fuori, con una scala sono saliti al primo piano dell’edificio hanno forzato un ingresso e poi hanno aperto la porta di casa ai soccorritori del 118 che hanno prestato alla donna le cure del caso.