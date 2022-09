Brillante intervento dei Vigili del Fuoco di Tortona nella serata di lunedì 19 settembre a Pontecurone. Un anziano di 89 anni, secondo la prima somma ricostruzione è caduto tra le mura domestiche provocandosi una ferita alla testa. L’uomo malgrado tutto riesce a dare l’allarme e sul posto arriva l’ambulanza del 118. I soccorritori però non riescono ad entrare in casa perché la porta è chiusa dall’interno e l’anziano non riesce ad alzarsi.

A questo punto gli addetti del 118 chiamano i pompieri di Tortona che giunti sul posto riescono a forzare un ingresso ed entrare nell’alloggio, aprono la porta e consegnano l’uomo al 118 che con l’ambulanza viene trasportato in ospedale.

Altro intervento dei pompieri nella mattina di ieri, martedì 20 settembre, quando i Vigili del Fuoco si precipitano presso un alloggio nelle case popolari di via Legnano, sopra il Comando della Guardia di Finanza alla ex caserma Passalacqua: una donna spaventata per il forte odore di gas che avvertita tra le mura domestiche dà l’allarme, ma quando i Vigili del fuoco arrivano il problema è presto risolto: l’anziana aveva lasciato il gas aperto per una dimenticanza. E’ bastato chiuderlo e risolvere il problema