Tortona e il Tortonese hanno un nuova guida dal titolo “Il Buon vivere Tortonese” che è stata realizzata con la collaborazione di 14 tortonesi. Alcuni di loro hanno fornito testi, altri immagini.

Per farvi comprendere meglio il valore di quest’opera e la bravura di chi ha partecipato e la bellezza delle “splendide immagini che raccontano ed esaltano le bellezze storiche, artistiche e naturali del nostro territorio” (parole del Sindaco Federico Chiodi) abbiamo deciso di parlarvi dei loro autori, pubblicando alcune immagini che facevano parte della rosa delle “papabili” per essere pubblicate ma poi non sono state scelte perché purtroppo non era possibile pubblicarle tutte.

Oggi parliamo di Cristina Lugano che 51 anni vive in provincia di Pavia, a Gambolò, è originaria di Tortona.

“Faccio l’impiegata in una ditta di Tortona – dice Cristina – la mia passione per la fotografia è nata dalla passione per i viaggi, poi ho iniziato a fotografare anche paesaggi e dettagli della vita quotidiana. Per me la fotografia è comunicare e trasmettere un emozione del momento vissuto.”

La sua è forse l’immagine più bella e rappresentativa di piazza Malaspina che compare sul libro a pag. 24 ed è di rara bellezza.

La guida “Il Buon vivere Tortonese” complessivamente 10 fotografie scattate da Cristina.

“Ho scelto soprattutto le immagini di Garbagna, di Viguzzolo, dei vigneti e di Villaromagnano – dice L’autore del libro Angelo Bottiroli – ma quella che mi piaciuta maggiormente è l’immagine di uno scorcio di via Puricelli.”

