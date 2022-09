Venerdì 16 settembre alle ore 21, presso il Teatro Civico di Tortona Via Amm. Mirabello 1, il Rotary Club di Tortona organizza la premiazione degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio tortonese nell’ambito dei concorsi “Stop Bullying Now” (giunto alla terza edizione) e “Legalità e cultura dell’etica” (seconda edizione). Saranno premiati i migliori cortometraggi realizzati dagli studenti durante l’anno scolastico 2021-22.

Il concorso “Stop Bullying Now” stimola gli studenti a riflettere sui temi dell’uguaglianza ed inclusione oltre che a ragionare sulla necessità della prevenzione e del contrasto al fenomeno del bullismo in tutte le sue diverse accezioni, il tutto con un linguaggio sempre più attuale rappresentato dall’utilizzo del videoclip.

Il concorso “Legalità e cultura dell’etica”, promosso dai Distretti italiani del Rotary International premia i migliori elaborati che esprimono il concetto di favorire, nella Società e soprattutto nei giovani, azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi della legalità.

Di anno in anno, i concorsi hanno riscosso sempre maggiore l’interesse nei diversi istituti cittadini fino a raggiungere nell’edizione di questo anno il coinvolgimento di tre istituti secondari di secondo ordine e un istituto secondario di primo ordine per un totale di quasi duecento ragazzi impegnati nei vari elaborati, in forma scritta o video-documentari.