Inaugurerà lunedì 26 settembre alle ore 11.30 presso il Centro Comunale di Cultura la mostra Nous sommes tous des alchimistes, esposizione promossa e curata dall’IIS “Benvenuto Cellini” di Valenza nell’ambito delle attività del progetto Erasmus+ 2020-2023.

Le attività di partenariato Erasmus+ sono progetti promossi e finanziati dall’Unione Europea volti a favorire lo scambio culturale e la collaborazione tra istituzioni scolastiche della comunità europea. L’IIS “Benvenuto Cellini” partecipa ininterrottamente dal 2008 a questi progetti.

La mostra itinerante Nous sommes tous des alchimistes ha coinvolto scuole di oreficeria di sei paesi europei tra i quali Belgio (Namur), Francia (Saint Amand Montrond), Italia (Valenza), Lettonia (Liepaya), Portogallo (Lisbona) e Spagna (Cordova). Gli allievi dei sei istituti hanno progettato e realizzato oltre cento oggetti di oreficeria utilizzando insieme a materiali preziosi – non preziosi, a simulare oro e gemme, materiali poveri, di uso comune o di riciclo, quali legno, ceramica, plastica, vetro, ecc.

“L’Amministrazione comunale è sempre lieta di poter interagire con gli istituti formativi del territorio valenzano. In particolare con l’IIS “Benvenuto Cellini” in questo 2022 sono state tante le occasioni di collaborazione creativa. Voglio citarne in particolare due: la decorazione della panchina commemorativa per il pittore Pier Paolo Prandi e la realizzazione del murale sulla parete principale del rinnovato Posto delle Storie a Palazzo Valentino. Ora accogliamo con gioia i gioielli realizzati dai nostri giovani talenti valenzani e dai giovani creativi delle sei scuole europee” commenta così l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.

La mostra sarà visitabile al Centro Comunale di Cultura fino al prossimo 14 ottobre 2022.

Orari di apertura:

lunedì, martedì e giovedì: 9.00-12.30 / 15.00-18.00

mercoledì: 9.00-14.00

venerdì e sabato: 9.00-12.00

Per informazioni:

email biblioteca@comune.valenza.al.it

Tel. 0131 949286