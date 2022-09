Il lavoro svolto dal Corpo Ambientale Nazionale, ente di Protezione Civile, in convenzione con il Comune di Tortona, ha già dato i suoi frutti. Nell’ultima settimana, durante i servizi di monitoraggio e controllo capillare del territorio per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, il Corpo Ambientale Nazionale ha elevato 10 segnalazioni che si trasformeranno in sanzioni amministrative ai trasgressori.

Inoltre, sono state rilevate due discariche abusive in zona periferica della città, nelle quali sono state ritrovate e repertate due borse da donna contenenti documenti ed effetti personali, frutto di furti o scippi: i contenuti sono stati consegnati alla Polizia Municipale di Tortona per gli adempimenti del caso.

Continueranno gli accertamenti per trovare i responsabili delle discariche abusive, ai quali verranno prescritte sanzioni amministrative e costi di bonifica e, in presenza di sostanze e materiali pericolosi, saranno denunciati all’Autorità giudiziaria.

“I servizi di monitoraggio settimanali hanno riscosso il consenso e la gratitudine dei cittadini, ulteriore sprone nel nostro operato”, dice Giovanni Bianchi, responsabile del distaccamento di Alessandria.

I cittadini sono invitati a continuare a segnalare a Gestione Ambiente o direttamente al Corpo Ambientale Nazionale, attraverso il numero 353.4468635, episodi di abbandono di sacchi e rifiuti e aree in cui vengono create discariche abusive.

Impegniamoci tutti insieme per proteggere la nostra città e vivere in un ambiente sano!