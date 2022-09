In piazza la kermesse con varie discipline e il punto ristoro dei Cavalieri. L’inaugurazione della mostra e dei materiali sportivi venerdì 9 settembre alle 21

L’idea di raccogliere le vecchie fotografie, di persone, luoghi e attività era contenuta nella bellissima rassegna “L’album di famiglia” proposto nell’ultima festa medievale prima della pandemia. E visto il grande successo riscosso, che decretò il maggior afflusso di pubblico nella storia delle mostre in castello, si pensò di dividerla per temi. Il primo che venne proposto fu quello della scuola, fermato dalla pandemia. Con “Storie di Sport” si inizia un nuovo percorso. Sarà una bellissima rassegna del tempo che fu, sul tema esclusivo dell’attività fisica. Viviamo in un’epoca in cui le immagini sono il nostro quotidiano. Ne veniamo subissati costantemente dai giornali, tv, social network. La tecnologia poi consente, avendo a portata di mano uno smartphone, di poter scattare fotografie in ogni istante. Ma non possiamo vedere le generazioni che ci hanno preceduto. Il Comune di Castelnuovo Scrivia in collaborazione con la Regione Piemonte, in verità, ha fatto uno straordinario lavoro in tal senso: sul sito www.storiabassavallescrivia.it ci sono raccolte più di dieci mila immagini che ognuno, grazie alla tecnologia, può vedere con un clic. Per preservare la memoria collettiva e non perdere le immagini che vengono dai cassetti delle nostre case. E in questa rassegna il Cantiere Cultura proporrà un percorso fatto di fotografie, alcune molto belle altre un po’ sfocate, mosse o sgranate di improvvisati fotografi del tempo che fu. Di quasi tutti gli sport che venivano praticati, discipline agonistiche e dilettantistiche. Potremo osservare queste vecchie immagini per capire i cambiamenti epocali vissuti: il costume, la società, la vita nella sua quotidianità attraverso i momenti di sport. L’inaugurazione è per venerdì 9 settembre ore 21. In piazza, invece, per tutta la giornata di domenica 11 settembre, ritorneranno “in campo” le discipline sportive che si possono praticare a Castelnuovo e nei centri limitrofi. Verranno allestiti i campi dove per tutta la giornata ci si potrà divertire giocando a calcio, basket, tennis e bocce. Sarà un occasione per conoscere l’attività svolta dalle varie società che con tanto impegno investono sempre molto sui rispettivi settori giovanili. Non mancheranno la boxe, la ginnastica artistica e il rugby con numerose esibizioni. Aspettiamo anche i ragazzi del Centro San Carlo e tanti altri che vorranno festeggiare con noi. Giocheremo, balleremo, canteremo spensieratamente per vivere emozioni speciali. Protagoniste saranno proprio le società sportive che organizzeranno insieme all’amministrazione comunale e al Cantiere cultura, “La Domenica Sportiva”, permettendo sia di valorizzare lo sport che l’attività ludica. Sotto l’arengo del castello si giocherà a scacchi e dama, a carte e a burraco. Spazio poi anche ai giochi per i più piccoli che potranno liberare tutto il loro entusiasmo con il il tennis tavolo, i racchettoni, il golf, la bandiera, il disegno ed i colori. Presente anche la Locanda dei Cavalieri di Castrumnovum con le loro prelibatezze.

Venerdì 9 Settembre nel cortile castello, inoltre, il FAI Giovani di Tortona organizza “Visioni 60” Un film e la degustazione dei vini del tortonese