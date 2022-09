«Eravamo sicuri di un successo, ma i numeri ottenuti nel primo fine settimana della Festa del Vino del Monferrato Unesco sono riusciti a stupire anche noi! Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e hanno animato i primi tre giorni della grande kermesse e grazie a coloro che hanno fatto sì che tutto si svolgesse al meglio. Noi siamo pronti per il secondo week-end… e voi?».

Queste le parole del sindaco Federico Riboldi e del vicesindaco Emanuele Capra per presentare il secondo, attesissimo, fine settimana della Festa del Vino del Monferrato Unesco di Casale Monferrato.

Dopo le oltre 85 mila presenze registrate nei primi tre giorni, è quindi tutto pronto per poter gustare le eccellenze enogastronomiche del territorio al Mercato Pavia venerdì 30 settembre dalle 18,00 alle 24,00 e sabato 1 e domenica 2 ottobre dalle 10,00 alle 24,00 con orario continuato.

I posti a sedere disponibili sono 4 mila, ma sarà possibile anche il servizio da asporto per potersi portare direttamente a casa le tipicità del territorio. Per conoscere i menu, le aziende e tutte le iniziative legate alla Festa del Vino del Monferrato Unesco è possibile consultare il sito www.festadelvinodelmonferrato.it.

Per raggiungere la Festa sarà di nuovo attiva la navetta gratuita che collegherà ogni 25 minuti piazza d’Armi con il Mercato Pavia, e viceversa, il sabato dalle 18,00 e la domenica dalle 11,00 alle 15,30. Un servizio che permetterà di unire l’ampio parcheggio della Cittadella a piazza Castello che, proprio per consentire lo svolgimento della festa e degli eventi collegati, vedrà ridotto il numero di posti auto. I punti di partenza della navetta saranno: di fronte alla galleria del PalaFiere, lato Cinelandia, e lo spiazzo della rotonda tra via XX Settembre e lungo Po Gramsci.

Ad accompagnare l’evento ci saranno anche due concerti: venerdì sera, alle ore 22,30, sarà la volta dei Antani Project, band di sette elementi con sezione fiati della scuderia “star’s garden” con un repertorio variegato e divertente che tocca quasi tutti i generi musicali (pop ,rock, ska e reggae) con arrangiamenti geniali ed accattivanti.

Sabato 1° ottobre, sempre alle 22,30, toccherà invece ai Jam Live shock band accendere piazza Castello con un viaggio nella storia della musica dance, partendo dagli evergreen degli anni ’80 fino alle hit dei giorni nostri, attraverso i brani più famosi di sempre in un dinamico spettacolo di luci e colori.

Al Castello del Monferrato, invece, doppio appuntamento con le iniziative dell’Ais Casale (Associazione Italiana Sommelier). Sabato 1° all’Enoteca del Monferrato ultimo appuntamento con A tu per tu col Vigneron: Tina Sbarato con Rubino di Cantavenna doc 2019 Azienda Vitivinicola Sbarato

Domenica 2, invece, sarà riproposto alle 18,30 nella Manica Lunga l’appuntamento con la cultura del vino del Monferrato nelle sue varie sfaccettature: si parlerà de I vini del Monferrato “a tavola” per scoprire come impostare una cena gourmet con i vini del Monferrato Casalese.

Consigli e cenni di tecnica di abbinamento cibo & vino con degustazione di tre vini scelti dai sommelier di Ais Casale (Piemonte Spumante Rosé Metodo Classico Grignolino La Casaccia Cella Monte, Barbera del Monferrato Superiore docg “1930 buona annata” 2017 Tenuta La Tenaglia Serralunga di Crea e Grignolino del Monferrato Casalese Riserva Primo Canato 2012 Canato Vignale Monferrato). Il tutto accompagnato da un piatto proposto dall’Enoteca del Monferrato.

Al termine, come sempre, presentazione dei Corsi Ais e Mappa dei Vigneti e delle Zone del Monferrato Casalese edita da Enogea. Per info, costi e prenotazione: info@vinimonferratocasalese.it o Whatsapp 340 9443635.

Sempre domenica per le vie del centro storico dalle 9,00 alle 19,00 il mercatino Doc Monferrato – Tipico & Shopping organizzato dal Consorzio Casale C’è in collaborazione con Botteghe Storiche.

Sabato e domenica saranno anche visitabili al Castello del Monferrato le prime quattro mostre allestite nel mese di ottobre a ingresso gratuito. Info alla pagina https://www.comune.casale-monferrato.al.it/MostreCastello1Ott22.

Per rimanere aggiornati sulla Festa del Vino del Monferrato Unesco e le iniziative in programma in città: www.festadelvinodelmonferrato.it