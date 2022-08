Una città che sappia guardare al presente e al futuro, anche attraverso servizi sempre più a misura di cittadino e di click, in linea con un processo di semplificazione e digitalizzazione oggi più che mai fondamentale nella Pubblica Amministrazione.

In questo senso, 14.000 e 85.587 euro – per un totale di 99.587 euro – sono gli importi dei finanziamenti PNRR che il Comune di Voghera ha ottenuto per l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID CIE), dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR) e per l’introduzione dei pagamenti tramite il circuito PagoPA allineandosi a quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale “CAD”. La piattaforma pagoPA dal 28 febbraio 2021 è obbligatoria per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni e il Comune nell’ultimo anno ha provveduto a integrare questa possibilità di pagamento su tanti servizi.

“I Comuni possono contribuire al benessere e alla qualità della vita dei propri cittadini anche tramite l’offerta di servizi digitali efficienti e performanti – commenta il Sindaco di Voghera Paola Garlaschelli -. I cittadini sono utenti tecnologicamente sempre più maturi e richiedono servizi che li aiutino ad adempiere meglio alle attività burocratiche richieste e a migliorare il loro livello di interazione con la pubblica amministrazione. L’obiettivo che ci proponiamo di raggiungere è porre il cittadino al centro nei processi di progettazione, sviluppo, erogazione e promozione di servizi pubblici online, che devono essere sempre più semplici, personalizzati ed efficaci”.

“Con questi finanziamenti – le parole di Gloria Chindamo, Consigliere con Delega alla Digitalizzazione del Comune di Voghera – riusciremo velocemente a completare la digitalizzazione dei servizi utilizzabili con l’identità digitale e aumenteremo le tipologie di pagamenti effettuabili online verso il Comune. Prosegue il progetto di semplificazione dei servizi per tutti i nostri cittadini in attesa di conoscere i risultati degli altri bandi PNRR ai quali stiamo partecipando”