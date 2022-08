Il Comune di Voghera ha approvato la delibera relativa ai lavori di manutenzione ordinaria di arredo urbano e strutture parchi gioco, per quanto concerne l’anno 2022, dell’importo complessivo di euro 25.000. Il seguente provvedimento è stato portato all’attenzione della Giunta Comunale dall’Assessore con delega ai lavori pubblici Giancarlo Gabba.

Il provvedimento, come ogni anno, è stato apportato per far fronte alle esigenze di manutenzione periodica dell’arredo urbano e delle attrezzature ludiche cittadine, presso i parchi gioco, nelle aree verdi delle scuole e nelle aree di sgambamento cani, al fine di rendere più bello il decoro urbano cittadino. Sarà riservata una cura particolare al mantenimento del patrimonio della città, il quale presenta un bisogno di interventi costanti, sia per i continui atti vandalici ai quali sono soggetti, che per la necessità di mantenere le strutture sempre in ordine, in buono stato di manutenzione e consone agli standard e alle normative vigenti in materia.

“Si tratta di una serie di interventi che vengono effettuati regolarmente ogni anno per rendere sempre più piacevole ed attraente la nostra Città – ha affermato l’Assessore Giancarlo Gabba -. L’utilità del provvedimento consiste di poter intervenire puntualmente quando panchine, cestini, rifiuti vengono danneggiati oppure spariscono. Come Amministrazione Comunale, è importante che i nostri cittadini, con le rispettive famiglie e i gli amici a quattro zampe, possano vivere in un ambiente decoroso”.

Sempre l’assessorato ai lavori pubblici ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrico minore – anno 2022 – per un importo complessivo di euro 50.000. Il regolamento di Polizia Idraulica prevede che il Comune esegua i lavori di manutenzione dei corsi d’acqua individuati e costituenti il reticolo idrico minore. Gli interventi, ritenuti urgenti al fine della tutela del territorio, verranno attuati entro la stagione autunnale.

“I lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrico minore risultano altrettanto importanti per evitare allagamenti o eventi simili – conclude l’Assessore Giancarlo Gabba -.”