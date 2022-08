Venerdì 26 agosto 2022 SPIGNO M.to (AL) ORE 21,00

nella fantastica cornice del Sagrato della Chiesa di Sant’Ambrogio

con: Paolo La Farina, Monica Massone, Michela Marenco e la partecipazione straordinaria di Vanni Ciocca

Musica dal vivo con il M.o Benedetto Spingardi

Ricerche storiche di Adolfo Francia, Antonio Visconti e Leonello Oliveri



Dopo 2 anni dal suo debutto e con oltre 50 repliche in tutto il Piemonte, “Streghe” torna a Spigno in una versione rinnovata. Uno spettacolo ispirato a fatti storici realmente accaduti a Spigno, in Valle Bormida, durante la peste del 1631. Quindici sventurati furono ritenuti colpevoli del male soprattutto donne, considerate “diverse”, per abitudini o comportamenti. “Streghe” delinea molte analogie con il presente: la caccia al nemico, il “diverso” da perseguitare, la donna da “punire e dominare”, il colpevole da giustiziare per il “bene” della comunità. La vicenda è rimasta sconosciuta fino al 1992, anno della riscoperta del carteggio nell’archivio vescovile di Savona da parte degli storici Adolfo Francia, Leonello Oliveri e Antonio Visconti.

Produzione: www.rete-teatri.it

Ingresso SPECIALE: € 10.00

Prenotazioni: gestione@rete-teatri.it – Patrizia Velardi 3489117837 – Monica Massone 3484024894