E’ stato un incendio sicuramente particolare quello che si è verificato in centro a Tortona, ieri sera, venerdì 26 agosto, e avrebbe potuto avere sicuramente ben più gravi conseguenze se i Vigili del Fuoco del Distaccamento cittadino non fossero prontamente intervenuti per spegnere le fiamme prima che queste raggiungessero le vernici custodite all’interno del carico con possibilità di sprigionare sostanze tossiche proprio nel centro cittadino.

Ma andiamo con ordine a raccontare quello che è accaduto ieri sera, in via Orsi, proprio sul piazzale che ospita le sedi della scuola elementare “Salvo D’Acquisto” e la Media “Mario Patri” che vedete nella foto in alto.

Sono le 21,30 e una telefonata di allarme arriva alla sede di via Piemonte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona: un furgone della manutenzione stradale che era parcheggiato sul piazzale a fianco della caserma dei Carabinieri, per cause ancora in corso di accertamento ha preso fuoco.

Secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata da chi era presente sul posto, il furgone, per uno strano corto circuito, si è messo in moto da solo ed è andato a sbattere contro il muro della scuola.

L’incendio si è sprigionato dal vano motore ed ha raggiunto la cabina, ma i Vigili del fuoco di Tortona sono riusciti a spegnere le fiamme prima che queste raggiungessero le vernici custodite sul retro del furgone evitando che incendiandosi potessero sprigionare sostanze tossiche.

Sul piazzale si è alzato un denso fumo nero che ha anche raggiunto la centrale termica della scuola; per questo motivo i pompieri di Tortona hanno anche effettuato un sopralluogo all’interno della centrale termica della scuola per verificare che fosse tutto regolare nell’imminenza dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Soltanto dopo le 23,30 i pompieri hanno potuto rientrare in sede.

Sul posto, ovviamente sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Torotna che hanno avviato indagini per verificare le cause di questo incendio particolare.

Non capita tutti i giorni, infatti, che un furgone si possa mettere in moto da solo a causa di un corto circuito.