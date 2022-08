Il Comune di Voghera ha aderito all’avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi a supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e assistenza educativa specialistica per gli studenti con disabilità di secondo ciclo per l’anno scolastico 2022/2023, secondo le modalità previste dal Decreto di Regione Lombardia n. 9272 del 28 giugno 2022. Il provvedimento è stato portato all’attenzione dall’Assessore all’istruzione Simona Virgilio e deliberato dalla Giunta Comunale.

I destinatari dei servizi di inclusione scolastica sono gli studenti di secondo ciclo con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale residenti in Lombardia o anche in altri Comuni, nel caso di specifiche situazioni familiari che sono in possesso di certificazione dello stato di alunno disabile. L’avviso è rivolto agli iscritti all’anno scolastico 2022/2023 presso istituti scolastici secondari di secondo grado, che frequentano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in diritto-dovere di secondo ciclo, e percorsi personalizzati per allievi disabili, in ragione della condizione di disabilità, e che presentano la necessità di trasporto o di assistenza risultante dalla diagnosi funzionale.

“Come Amministrazione Comunale manteniamo sempre alta la concentrazione e l’attenzione nei confronti delle famiglie vogheresi – sottolinea l’Assessore all’istruzione Simona Virgilio -. Attraverso l’adesione all’avviso pubblico regionale, cerchiamo di fornire un ulteriore supporto per favorire maggiormente il processo di inclusione degli studenti che presentano situazioni di fragilità e disabilità. Il diritto allo studio risulta fondamentale, e per questo ogni studente deve disporre delle migliori possibilità per potersi costruire il proprio futuro”.