Si chiamava Fabio Iamiglio, aveva 39 anni ed abitava a Brignano Frascata. E’ deceduto in seguito ad un incidente stradale che si è verificato lungo strada provinciale 100 che collega Tortona a San Sebastiano Curone.

L’uomo, secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine giunte sul luogo dell’incidente stradale, si trovava alla guida della propria automobile, quando per cause ancora in corso di accertamento , ha perso il controllo della vettura ed è uscito dalla sede stradale finendo contro un albero.

Lo schianto è stato terribile e molto violento: le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ai soccorritori del 118 che sono giunti sul posto e dopo molti tentativi sono riusciti a rianimarlo. Subito è partita la corsa a sirene spiegate verso il pronto Soccorso dell’ospedale Santi Antonio e Margherita di Tortona ma purtroppo le condizioni del Tortonese erano talmente gravi che il suo cuore non ce l’ha fatta ed ha cessato di battere.

I carabinieri hanno concesso il nulla osta alla celebrazione dei funerali che si terranno domani, mercoledì 3 agosto, alle 9,30 nella chiesa parrocchiale di Brignano Frascata.

Fabio Iamiglio era figlio unico e lascia la mamma Paola e il papà Antonio.