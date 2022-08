Ci vorrebbe più di uno stipendio per i Vigili del Fuoco ed in particolare, nella giornata di ieri, martedì 9 agosto, per quelli del Distaccamento di Tortona che non solo hanno lavorato ininterrottamente per oltre otto ore, ma hanno dovuto trasformarsi in operai e facchini per il bene della Comunità locale, effettuando mansioni ben al di sotto della loro professionalità per risolvere una grave situazione di emergenza che si era creata alla periferia di Tortona.

Tutto è iniziato alle 10,30 quando un camion che trasportava grosse balle di cartone nell’affrontare la rotonda sulla statale per Voghera, in prossimità della nuova Tangenziale, forse a causa dell’elevata velocità, ha “preso” la curva un po’ troppo velocemente e si è rovesciato su un fianco andando ad occupare gran parte della sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i pompieri tortonesi che per provvedere a liberare la corsia e risollevare il camion hanno dovuto prima svotare il carico spostando le balle di cartone. Nel frattempo la Polizia Locale di Tortona ha provveduto a deviare il traffico e alle operazioni di viabilità.

Sono stati chiamati i mezzi necessari fra cui un’autogru e altri mezzi speciali.

Le operazioni sono andate avanti per tutta la giornata e soltanto alle 18,30 i Vigili del Fuoco hanno potuto rientrare in sede e il traffico è tornato alla normalità.

