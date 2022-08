Con Decreto della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9.05.2022 è stato reso noto l’elenco delle Progettualità presentate per il PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie,comunità e terzo settore”.

Il Progetto presentato dal Comune di Voghera, in qualità di ente capofila del Piano di Zona dell’ambito territoriale Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese, per la linea 1.1.1. “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini” è stato ammesso e finanziato con € 211.500,00.

Il progetto di durata triennale è finalizzato alla promozione del benessere e della crescita dei minori al fine di prevenire l’istituzionalizzazione mediante interventi coordinati sul territorio che saranno attuati da Fondazione Adolescere di Voghera e Fondazione San Germano di Varzi, enti delegati dai Comuni dell’ambito per la tutela minorile.

Obiettivo primario è costruire attorno al minore e alle famiglie un contesto di metodo secondo la metodologia P.I.P.P.I.(Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), al fine di stimolare “genitorialità competente” mediante il coinvolgimento partecipativo delle famiglie e focalizzare l’attenzione sul minore-adolescente fragile, il più colpito dagli effetti della pandemia in termini di rischio di ritiro sociale e devianza.

Gli interventi saranno attivati con diverse modalità sulle due aree di riferimento: Voghera, la città e i Comuni limitrofi e l’area della Comunità Montana, le zone collinari e montane caratterizzate da fragilità legate allo spopolamento e alla difficoltà di accesso ai servizi.

Sarà costituita un’equipe multidisciplinare per il lavoro in rete con l’attuazione di interventi di assistenza educativa domiciliare, iniziative di sostegno alla genitorialità e alla socializzazione per minori a rischio di isolamento e ritiro sociale con incontri e laboratori mirati.

“Siamo soddisfatti per l’ammissione al finanziamento di 211mila Euro per questo importante progetto che attinge i fondi direttamente dal PNRR – le parole dell’Assessore ai Servizi Sociali Federico Taverna -. Nelle ultime variazioni di bilancio abbiamo potuto constatare quanto il tema dei costi per i minori in struttura incida molto significativamente sulle casse comunali. L’obiettivo è quello di prevenire l’allontanamento dei minori dalle loro famiglie con il conseguente affidamento in struttura deciso dal tribunale dei minori, intervenendo dunque per tempo sulle situazioni di fragilità familiare con un sostegno alle capacità genitoriali. La bontà del nostro progetto, in parternariato con la Fondazione Adolescere e la Fondazione San Germano è stata premiata, il tema dei minori è di assoluta centralità per la nostra amministrazione”.