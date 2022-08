Discende da famiglia di prestigiosi commercianti, la mamma è Angela Melchionni, meglio conosciuta come Lina Anfossi

Gli antenati di Romano sono originari da Varallo Pombia i quali, dopo un’esperienza sui mercati ambulanti di Casteggio, Voghera, Tortona hanno lasciato le loro terre per raggiungere Alessandria: costì hanno fondato un notevole impero economico soprattutto per la città.

Il primo passo necessario è stato l’acquisto di locali fra via Chenna/via Migliara arredati per la vendita di tessuti, filati, articoli per sartoria, acquisendo in un secondo tempo altri edifici adeguati al fine d’ampliare il raggio della clientela aggiungendo, all’originario settore merceologico, prodotti di lana.

Romano affianca Mamma Lina, nella conduzione dell’azienda, dagli anni cinquanta del dopoguerra sino ad oggi, propone agli alessandrini abiti confezionati, dapprima per uomo, successivamente per donna, ragazza/o, dislocati tutti in cinque punti vendita nell’ambito del centro cittadino, con un organico composto da una cinquantina di dipendenti, dislocati s’un’area di duemila metri quadri complessivi.

Il piano commerciale offerto da Romano riguarda la linea di camiceria per uomo con il marchio Roman, riscuotendo un buon successo presso quella parte elitaria di consumatori.

La sua attività s’estende nel campo alimentare laddove propone i vini tipici dell’ovadese frutto delle sue vigne di Molare.

L’esperienza sul campo lo ha portato alla presidenza dell’API, ovvero l’Associazione Piccole Industrie, quale rappresentante dell’imprenditoria alessandrina, così com’è stato inserito nell’Ufficio di Collocamento per tutelare i titolari dell’aziende importanti seppure di modeste dimensioni.

Il suo nome è legato con i promotori della Fiera di San Giorgio, è stato l’ispiratore del progetto di Marengoland, ovvero un parco di divertimento per ragazzi d’ogni età, nelle vicinanze di Alessandria, ancora da realizzare.

Lo sport è stato un altro degli impegni, s’è prodigato nel ruolo dei dilettanti, su questo profilo è in costante contatto con le vecchie glorie del calcio alessandrino.

Franco Montaldo