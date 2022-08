Venti i partecipanti per l’Italia ai prossimi Europei Senior di badminton tra cui due tesserati del Boccardo Badminton Novi, Roberto Lucio Scarabello e Teodor Stan, sotto la guida del tecnico federale, il lecchese Alessandro Redaelli. La manifestazione che riunisce 1061 atleti di 33 nazioni si svolgerà a Lubiana, dal 7 al 13 agosto, nella splendida cornice dello Stozice Center Hall della capitale slovena. Scarabello, che partecipa per la sesta volta all’agone continentale, affronterà nel Singolare 60 l’inglese Kenroy Harrison conosciuto ai Mondiali 2013 ad Ankara, proveniente dalla contea di Wark, vicino Birmingham, sede del torneo professionistico più importante a livello mondiale. Nel doppio, affiancato dall’albese Antonio De Pasquale, si troverà di fronte una coppia austro-svedese composta dal salisburghese Thomas Aigner e Tommy Petterson. Dopo il mondiale spagnolo del 2021 Teodor Stan si cimenta per la prima volta in un europeo e sarà un avversario di rango quello che incontrerà. Zoran Stepanovic è stato 3 volte campione jugoslavo di doppio maschile, prima del 2002, anno della separazione con il Montenegro. E in seguito ha continuato a essere l’uomo di punta del movimento master serbo. Nel D.M.50 giocherà con Konrad Hofer altoatesino, questi cambi di compagno rispetto a quello abituale di club è dovuto al fatto che in queste manifestazioni la fascia di età varia ogni 5 anni e quindi diventa importante rimanere in quella più favorevole quando si gioca il doppio. Il sorteggio non ha favorito purtroppo il duo italiano riservando loro 2 danesi, Christian Fischer e Thomas Laursen, ricordo che la patria del poeta Andersen è anche quella del miglior badminton del Vecchio Continente avendo da decenni loro rappresentanti tra i primi dieci del ranking mondiale. Comunque andrà a finire, sarà sempre entusiasmante per i due novesi il fatto di indossare i colori della rappresentativa azzurra.

