E’ agosto e a Tortona, come in tante altre città del nord, molti negozi sono chiusi per ferie, il traffico è ridotto e forse a causa di questi motivi, si sentono maggiormente le campane, soprattutto quelle della bella cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta e San Lorenzo, così come si sentono maggiormente i rintocchi delle ore del campanile con l’orologio.

A Tortona, tuttavia, anche se per qualcuno potrebbe non sembrare la situazione è perfettamente normale, anzi è al minimo indispensabile.

Alle 7 del mattino è la campana più piccola per l’ave Maria, Alle 7.45 quella per la Funzione religiosa delle 8 poi suona a mezzogiorno e alle 21per l’ave Maria della sera.

Durante la giornata possono verificarsi altri suoni delle campane ma solo in caso di cerimonie funebri e nei giorni scorsi ce ne sono state diverse. Durante i giorni feriali il suono delle campane dura 30 secondi nei festivi un minuto.

Alla Domenica la campana delle 7 non suona e ci sono soltanto quella delle 8.45 e alle 10.15 per le funzioni religiosi, poi a Mezzogiorno mentre nel pomeriggio non c’è nessuna campana che suona.

Nel campanile dell’orologio invece, i rintocchi delle ore sono previsti dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 22. Le mezz’ore non suonano.