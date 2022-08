“Il Buon Vivere Tortonese” è la prima guida storico-turistica di Tortona completa, mai realizzata prima d’ora in oltre duemila anni di storia della città e scritta con la collaborazione di 14 tortonesi. presentata ufficialmente dal Sindaco Federico Chiodi oltre che sui maggiori ibooke store su internet dove è possibile acquistarla anche in formato ebook, quello cartaceo è disponibile in tutte le le librerie su prenotazione ma subito in due librerie di Tortona: la “Libreria Cinque” in largo Borgarelli e Namaste in via Emilia.

La guida si articola in 430 pagine in carta patinata e rilegatura filorefe, di cui 214 a colori, contiene circa 600 fotografie fra colori e bianco e nero. Comprende luoghi, musei, dintorni, nozioni e curiosità particolari che sono ignote persino a tanti Tortonesi come conferma anche l’assessore al turismo Fabio Morreale che illustrandola scrive: “Non si può mai affermare di conoscere veramente il luogo in cui si vive e questo libro ci ricorda quanta ricchezza abbiamo.”

“Il Buon Vivere Tortonese” infatti non è soltanto una guida turistica sulle bellezze della zona ma anche un libro che racconta in maniera molto fluida e accattivante, tantissimo altro.

Realizzata in formato cartaceo ed ebook, disponibile in tutta Italia e su tutti gli ibooke store su internet, illustra ad esempio, Tortona e il suo territorio in ogni suo aspetto, cosa che non è mai stata fatta in passato.