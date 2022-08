I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, durante il periodo estivo, hanno

intensificato l’attività volta alla prevenzione e al contrasto dei traffici illeciti, con particolare riguardo ai Comuni

della Provincia caratterizzati da maggiore affluenza turistica.

Le attività eseguite si collocano nell’ambito della missione istituzionale di contrasto all’abusivismo commerciale

e alla commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti, allo svolgimento di attività in evasione delle

imposte e alle truffe a danno dei cittadini.

Nello specifico, nei mesi di giugno e luglio, sono stati eseguiti oltre 400 controlli nell’ambito della

memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici (scontrini e ricevute fiscali), dei quali circa 140 con

esito irregolare e numerosi interventi a contrasto dell’abusivismo, con la scoperta di un bed & breakfast che

operava in totale evasione di imposta e ometteva di eseguire le dovute comunicazioni di Pubblica Sicurezza

inerenti le persone alloggiate, il cui titolare e dipendente percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza ed

altre misure di sostegno alle imprese erogate dall’INPS.

Incrementate anche le attività volte alla repressione del fenomeno della contraffazione con l’esecuzione di mirati

controlli. In particolare si evidenzia il servizio recentemente svolto a Ventimiglia, nella zona antistante l’area

riservata al “Mercato del venerdì”, ove le Fiamme Gialle della locale Compagnia hanno rinvenuto e sequestrato,

a 12 soggetti senegalesi, oltre 900 articoli d’abbigliamento, verosimilmente contraffatti, pronti per essere

commercializzati illecitamente tra le bancarelle del noto mercato settimanale.

I prodotti sequestrati, del valore commerciale approssimativo di circa 45 mila euro, sarebbero stati

verosimilmente acquistati, da parte dei potenziali acquirenti, perlopiù francesi, assidui frequentatori del mercato

della città di confine, in sostituzione di capi di abbigliamento originali, generando guadagni illeciti e potenziali

rischi anche per la salute.

L’azione posta in essere dalle Fiamme Gialle proseguirà per tutto il periodo estivo, a testimonianza del costante

presidio economico-finanziario svolto dal Comando Provinciale di Imperia nel contrasto ad ogni forma di

illegalità economica, a tutela degli operatori economici rispettosi delle regole e della sicurezza dei consumatori.

