Proseguono gli appuntamenti musicali dell’estate di Imperia. Domenica 14 agosto, a partire dalle ore 21.15, Banchina Aicardi, sul porto di Oneglia, ospiterà il concerto di Luca Barbarossa, live per una tappa del suo “Non perderti niente” Tour. Insieme al cantautore romano, già vincitore del Festival di Sanremo con “Portami a ballare”, saliranno sul palco di Imperia anche Piji, cantautore della scena italiana pop/jazz e canzone d’autore/indie, e, in apertura, il chitarrista e compositore Mauro Vero. L’evento, a ingresso gratuito, rientra nel calendario della manifestazioni estive del Comune e fa parte della rassegna “Imperia Unplugged Festival”, organizzata dall’Associazione Culturale Imperia Musicale in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Il Festival si aprirà la sera prima, sabato 13 agosto, in Piazza San Giovanni, a partire dalle ore 19.30, con il “Palco Aperto”, format che dà spazio alle nuove proposte originali. A seguire, dalle ore 21.15, le esibizioni di Naim, poliedrico artista e polistrumentista, della giovane cantautrice ingauna Roberta Monterosso e del cantautore imperiese Eugenio Ripepi.

“Ritorna l’Unplugged Festival, giunto alla settima edizione, che si aggiunge e arricchisce l’offerta musicale dell’estate imperiese. Possiamo dire che, dopo il silenzio della pandemia, è stata la protagonista di questa estate. Penso a Enrico Ruggeri, a Matthew Lee, a Diego Campagna, alla cover band dei Pooh di ieri sera. Adesso avremo un nome importante del cantautorato italiano come Luca Barbarossa. Stiamo ricevendo ritorni molto positivi da cittadini e turisti e crediamo di aver centrato l’obiettivo, che ci eravamo posti con il sindaco Scajola, di restituire un’estate gioiosa e di ripartenza, al passo di una città che cresce”, commenta l’assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo.