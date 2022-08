Pubblichiamo integralmente di seguito la presentazione della guida storico-turistica “Il Buon Vivere Tortonese” da parte del Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, così come pubblicata a pagina 5 dello stesso volume.

********

Il Sindaco di Tortona: “Una guida che mancava, si propone come punto di riferimento per il turista e racconta la storia di un territorio vivo e ricco.”

Tortona e il Tortonese sono oggi al centro di un percorso di grande valorizzazione turistica, come mai accaduto in passato: dalla riscoperta delle sue peculiari caratteristiche storiche, naturalistiche, enogastronomiche emerge un profilo unico, di alto livello, che la pone al pari di altre importanti realtà del Piemonte e, più in generale, dell’Italia.

La lunga storia di questo territorio, tracciabile fino all’età preromana, racconta di un luogo che ha sempre rappresentato un importante crocevia, il punto d’incontro fra le differenti tradizioni e culture. Piemonte, Lombardia, Emilia e Liguria si mescolano qui, dove nei secoli è maturata una sintesi straordinaria che caratterizza oggi la nostra Città e il suo Territorio, nel tempo divenuto un importante centro civile e religioso, luogo di sviluppo per l’artigianato e l’industria, per l’agricoltura con prodotti tipici e vini pregiati che oggi stiamo riscoprendo appieno.

All’interno del percorso di sviluppo e di promozione che abbiamo intrapreso mancava una guida che si propone di essere un punto di riferimento per quanti siano interessati a visitare e, appunto, scoprire le potenzialità del Tortonese, con un approccio il più possibile completo, ma anche popolare, accessibile a tutti e pratico nella consultazione.

Nelle oltre 400 pagine che compongono questo volume, a fianco delle splendide immagini che raccontano ed esaltano le bellezze storiche, artistiche e naturali del nostro territorio è possibile ricostruire la storia che ha portato Tortona e il Tortonese a essere come sono oggi, riservando grandi sorprese sia per il turista che non li conosce, sia per chi vi è nato e cresciuto o ci vive da tempo, ma non aveva forse mai compreso del tutto la ricchezza che questo territorio può offrire.

Credo che “Il Buon Vivere Tortonese” di Angelo Bottiroli possa rappresentare un utile manuale da consultare e allo stesso tempo un libro unico che, come un romanzo, racconta la storia di un territorio vivo e ricco.

Federico Chiodi – Sindaco di Tortona