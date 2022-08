Luca Sforzini, neo proprietario dell’omonimo castello, lo aveva annunciato: il maniero si pone come luogo di manifestazioni di un certo e così sarà a partire dall’autunno con quella che sarà una rassegna di alto livello che consentirà anche di vedere da vicino il castello. Un’eccezionale mostra a cura di Football Collection Italy.

Al Castello Sforzini di Castellar Ponzano, infatti, Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 OTTOBRE si terrà un’esposizione di 200 maglie storiche, dei più prestigiosi Club e Nazionali di tutto il mondo.

E’ il primo evento di rilievo organizzato al Castello Sforzini di Castellar Ponzano. Un weekend dedicato al mondo del calcio, che coniuga cultura e passione, sport e costume.

L’evento sarà aperto a tutti, a titolo gratuito, dal pomeriggio di venerdì 14 alla sera di domenica 16. Sarà anche possibile prenotare visite guidate per gruppi, così come per associazioni e club.

Nelle serate di queste tre date, saranno tenuti diversi incontri con personaggi del mondo del calcio, per cui sarà certamente gradita e anzi consigliata la prenotazione.

Nelle prossime settimane vi daremo maggiori dettagli circa la partecipazione di ospiti e partners, seguite la nostra pagina per restare sempre aggiornati!