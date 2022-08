Doppio intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di oggi, martedì 16 luglio.

Il primo è iniziato poco dopo la mezzanotte alla periferia di Tortona lungo la strada provinciale che collega la città a Castelnuovo Scrivia, nei pressi del primo cavalcavia. Secondo la prima sommaria ricostruzione un cavo telefonico ha iniziato a rilasciare scintile che sono cadute su alcune sterpaglie e quest’ultime hanno preso fuoco.

Un automobilista ha visto le fiamme e ha dato l’allarme.

I pompieri hanno domato l’incendio in meno di un’ora.

Il secondo intervento oggi pomeriggio, sempre in città, ma in Corso Alessandria dove un gattino è rimasto intrappolato nel cofano di un’automobile. Il proprietario per fortuna se n’è accorto e ha chiamato i pompieri che hanno salvato l’animale liberandolo.