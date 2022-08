Doppio intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di ieri, venerdì 12 agosto.

I pompieri prima sono intervenuti lungo la strada provinciale che collega Viguzzolo a Ponte urone per salvare un capriolo che era stato investito da un’automobile. I pompieri giunti sul posto lo hanno soccorso salvandogli la vita poi lo hanno consegnato agli addetti alla cura degli animali perché sono stati chiamati per un incendio di sterpaglie che si era verificato a Carezzano.

Le fiamme erano in strada per Villalvernia a breve distanza da un’abitazione che per fortuna non è stato necessario evacuare. I Vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore in quanto l’incendio ha interessato un’area di 6 mila mq.