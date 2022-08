Alla sessantunesima Festa del Vino del Monferrato Unesco ampio spazio alle eccellenze vitivinicole del territorio, con gli stand delle più importanti aziende che proporranno le proprie bottiglie da accompagnare alle specialità culinarie delle trentuno Pro Loco partecipanti.

I vini della tradizione monferrina saranno presentati dalle seguenti aziende, cantine e società:

Angelini Paolo, Beccaria, Bottazza, Botto Marco, Braggio Vini, Canato Marco, Cantina dei Colli di Crea Sca, Cantina del Monferrato, Cantina Sociale San Giorgio Sac, Casalone Viticoltori, Cinque Quinti – Soc. Agricola F.lli Arditi S.S., Crivelli, Crova Massimo, Deregibus Adelmo di Solinas Matteo, Guazzotti Maria Vittoria, Hic Et Nunc, La Miraja, La Puledra, Nazzari Franco, Rei Mauro, Spinoglio Danilo e Vicara srl.

E non mancheranno neppure i produttori alimentari:

Salumificio Miglietta Sas (salumi tipici e muletta De.Co.), Azienda Agricola Torre Veglio (gelati artigianali) e Eurofunghi di Denaro Alessandro (funghi freschi e conservati, prodotti del sottobosco, salumi) e Cucumazzo Giovanni (salumi e formaggi).

Si ricorda che la Festa del Vino del Monferrato Unesco si svolgerà al Mercato Pavia nei due fine settimana del 16, 17, 18 e 23, 24, 25 settembre (venerdì dalle ore 18,00 alle ore 24,00 e il sabato e domenica con orario continuato dalle ore 10,00 alle ore 24,00) e proporrà anche le prelibatezze cucinate e proposte dalle Pro Loco e associazioni di Altavilla Monferrato, Asigliano Vercellese, Balzola, Borgo San Martino, Camino, Casale Monferrato, Casale Popolo, Cereseto, Coniolo, Crescentino, Frassinello Monferrato, Gabiano, Giardinetto di Castelletto Monferrato, Grana, Mirabello, Morano sul Po, Motta De’ Conti, Occimiano, Ozzano Monferrato, Piagera di Gabiano, Pontestura, Prarolo, Quarti di Pontestura, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Salvatore, Terranova, Terruggia, Porta Casale di Vercelli, Vignale Monferrato e Villanova Monferrato.

Per conoscere i menu, gli aggiornamenti sulla Festa del Vino del Monferrato Unesco e le iniziative in programma nel mese di settembre in città: www.festadelvinodelmonferrato.it