Appuntamento importante quello in programma domani sera, mercoledì 10 agosto, a Castelnuovo Scrivia dove si terrà “La notte di San Lorenzo“ una serata in cammino alla scoperta delle meraviglie del cielo con Elisa Castaldi.

Il ritrovo è alle ore 21:30 al parco della memoria in via Lorenzo Perosi. Si camminerà insieme in strada Viguzzolo fino alla cappelletta e poi in strada Picagallo in direzione Pontecurone.

Tutti potranno alzare gli occhi al cielo a vedere le stelle cadenti fuori dall’abitato urbano nella campagna castelnovese dove le stelle sono più visibili lontano dalle luci del paese.

La manifestazione è organizzata dal Cantiere cultura con la collaborazione della Biblioteca civica e del Comune di Castelnuovo Scrivia.

La partecipazione è libera e gratuita.