Tortona e il Tortonese hanno un nuova guida dal titolo “Il Buon vivere Tortonese” che è stata realizzata con la collaborazione di 14 tortonesi. Alcuni di loro hanno fornito testi, altri immagini.

Per farvi comprendere meglio il valore di quest’opera e la bravura di chi ha partecipato e la bellezza delle “splendide immagini che raccontano ed esaltano le bellezze storiche, artistiche e naturali del nostro territorio” (parole del Sindaco Federico Chiodi) abbiamo deciso di parlarvi dei loro autori, pubblicando alcune immagini che facevano parte della rosa delle “papabili” per essere pubblicate ma poi non sono state scelte perché purtroppo non era possibile pubblicarle tutte.

Oggi parliamo di Dino Giacomo Zanardi che ha 67 anni, è di Tortona ed è pensionato. E’ stato capostazione a Tortona e alla frazione Spinetta Marengo di Alessandria.

Pur usando una vecchia macchina fotografica ‘compatta’ è sempre alla ricerca di immagini originali e diverse, secondo una prospettiva propria perché ama vedere in modo molto personale.

La sua è la prima immagine che compare sul libro dopo quella di copertina ed è di rara bellezza perché dal piazzale della Torre si vede il sole dietro la statua della Madonna della Guardia che illumina città.

La guida “Il Buon vivere Tortonese” complessivamente 12 fotografie scattate da Giacomo.

Di seguito invece altre immagini di Zanardi che erano state scelte per far parte del libro ma non hanno trovato spazio