L’associazione Cumpagnia du Servu propone per il 2022 il progetto teatro a Palazzo Viale. Nelle date del 17-20-22-24 agosto alle 21.30 Palazzo Viale ospiterà Solitudine alternativa, con testi molto liberamente tratti da “Sola in casa” di Dino Buzzati e “Casa di giorno, casa di notte” di Olga Tokarczuk. Lo spettacolo vede elaborazione, regia e interpretazione di Irene Ivaldi, in collaborazione con il “Teatro di Dioniso”.

Ancora una volta Irene Ivaldi darà vita a una performance brillante e irresistibile, un one woman show dove non si risparmia. Saranno due monologhi che tratteranno di “Solitudine alternativa”, due testi ispirati a Dino Buzzati e Olga Tokarczuk pienamente e completamente rivisitati da Irene Ivaldi. Molto diversi tra loro, sono stati elaborati in modo da poterli presentare insieme. Il monologo firmato da Dino Buzzati, “Sola in casa”, è un’opera brillante con un colpo di scena finale; ritrae una vedova con la passione per la cartomanzia che, in una sera di pioggia, riceve una visita inaspettata. L’altro testo è di Olga Tokarczuk, premio Nobel per la letteratura nel 2018, ed è tratto dal romanzo “Casa di giorno, casa di notte”. Una donna si mette in viaggio alla ricerca di un uomo che compare solamente nei suoi sogni ma della cui esistenza lei è fermamente convinta.

All’interno di Teatro di Dioniso Irene Ivaldi conduce da anni una personale e appassionata ricerca teatrale che l’ha portata a dare vita sulla scena a personaggi quali Livia Serpieri (protagonista di Senso di Boito), Anna Karenina fino ad affrontare l’ironia corrosiva di Nicolaj, elaborando due dei suoi monologhi al femminile «Zie e piccioni» e «Sale e tabacchi».

Ingresso 10 euro, posto unico non numerato. Per info e prenotazioni: 3287122351