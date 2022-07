Una carriera lunghissima che coincide quasi con la vita, una produzione ampia e variegata che ha toccato stili diversi pur nella riconoscibilità del tratto specifico, un personaggio istrionico che comunica energia e passione per l’arte, tutto questo e altro ancora è Pietro Bisio. Per rendergli omaggio nell’anno in cui ha raggiunto il ragguardevole traguardo dei 90 anni, la comunità pontecuronese, che lo ama e lo conosce bene per aver esposto in diverse occasioni in Paese e per essere un frequentatore delle manifestazioni locali, ha organizzato in occasione della festa patronale del paese, un’esposizione antologica di sue opere provenienti dalle collezioni private di cittadini pontecuronesi. Una quarantina di lavori che abbracciano un ampio periodo della produzione di Bisio, dagli anni ‘50 agli anni recenti, selezionati dalla curatrice della mostra, Giovanna Franzin, sono esposti alla sala polifunzionale di via Emilia 76 nel fine settimana della festa patronale di San Biagio, il 16 e 17 luglio.

L’autore sarà presente all’inaugurazione alle 18 di sabato 16 luglio insieme all’amico e storico dell’arte Giuseppe Castelli, che ha seguito da vicino il percorso artistico di Bisio e ne ripercorrà in sintesi le tappe fondamentali, partendo dall’espressione della contadinità – che ha caratterizzato una parte preponderante della sua carriera artistica – attraverso le ricerche sperimentali di questo prolifico autore. La manifestazione è patrocinata dal Comune e dalla locale Biblioteca Sandro Castelli. L’esposizione proseguirà domenica 17 luglio dalle 10 alle 12, dalle 16.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 22.30 con accesso libero