Il Comune di Voghera ha approvato i progetti definitivi relativi all’intervento di riqualificazione energetica per la palestra storica Dante, per un importo complessivo di € 35.000, e di riqualificazione funzionale della centrale termica della caserma dei Vigili del Fuoco di via Turati, per una somma di € 95.000. Il contributo totale di € 130.000, volto a finanziare questi due importanti progetti di efficientamento energetico, proviene dal Ministero dello sviluppo Economico. I due provvedimenti sono stati seguiti dall’Assessore con delega ai Lavori Pubblici Giancarlo Gabba e successivamente deliberati dalla Giunta Comunale.

Il Ministero dello sviluppo Economico, attraverso il Decreto 14 gennaio 2020 riguardante “Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile”, ha disposto all’articolo 1 l’attribuzione di finanziamenti dedicati ai Comuni individuati sulla base della popolazione residente. Successivamente sempre il Ministero dello sviluppo Economico ha disposto che, ai fini di agevolare ogni utile programmazione pluriennale da parte degli Enti delle opere da realizzare, è stata assegnata la medesima misura del contributo anche per le annualità dal 2021 al 2024.

“Una volta ottenuti i finanziamenti dal Ministero dello sviluppo Economico, ci siamo messi prontamente al lavoro per redarre i due progetti esecutivi – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici Giancarlo Gabba -. Il Comune risulta quindi nei tempi giusti e programmati per poter effettuare questi due interventi in due strutture nevralgiche quali la palestra storica Dante e la caserma dei Vigili del Fuoco. Esprimo quindi la mia più grande soddisfazione per il fatto di aver avviato questi interventi essenziali”.

“Siamo soddisfatti per il reperimento di fondi che finanziano tipologie di interventi in ambiti particolarmente significativi – spiega il Sindaco Paola Garlaschelli -. La caserma dei Vigili del Fuoco e le scuole rientrano tra gli immobili utilizzati per erogare servizi fondamentali per la nostra comunità, pertanto è importante ricercare fondi per la loro manutenzione straordinaria”.