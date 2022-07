Martedì 5 luglio alle ore 20.30 il primo canale televisivo francese, TF1, ha dedicato un servizio alla ricerca dell’oro e alla sua lavorazione con un focus sulla realtà produttiva di Valenza definita “la capitale europea dell’oro”.

Se l’oro, come metallo prezioso, viene da tutto il mondo, la maestria nel lavorarlo resta in Italia, a Valenza, dove si custodisce la tradizione orafa più prestigiosa al mondo.

Il servizio è stato trasmesso in prima serata dal programma giornalistico “LE 20H” che tutti i giorni propone approfondimenti, reportage e documentari sui principali temi di attualità.

La squadra di giornalisti e operatori della redazione di TF1, Charles Diwo, Romain Reverdy, Marc-Henrie Maisonhaute e Gaëlle Sellem, hanno iniziato a lavorare al servizio dai primi giorni di giugno contattando il Centro Comunale di Cultura che ha da subito collaborato fornendo loro informazioni utili alla realizzazione del reportage.

Il servizio inizia con i cercatori d’oro del biellese per arrivare a Valenza dove l’oro confluisce da tutto il mondo per essere trasformato in lingotti e in preziosi gioielli di assoluta raffinatezza ed eleganza.

“Un altro tassello importante per la promozione di Valenza e del suo distretto orafo. Il primo canale televisivo francese, la nostra Rai1, ha deciso di dedicare un servizio alla lavorazione dell’oro e, subito, il collegamento naturale è stato con Valenza, città nota nel mondo per il suo prestigio nella produzione di alta gioielleria. Una conferma, quindi, ma anche una nuova occasione di promuoverci oltre i confini nazionali. E anche in questa occasione siamo orgogliosi di ripetere quello che è diventato il nostro motto: Destinazione Valenza!” queste le parole dell’Assessore alla Cultura Alessia Zaio.

Il servizio di TF1 è visibile al link https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/italie-une-riviere-en-or-08037544.html.