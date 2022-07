Egregio Direttore buongiorno,

le sto scrivendo per sottoporre alla sua attenzione ed a quella dei suoi lettori che quest’anno lo spettacolo pirotecnico per la Festa del Madonna della Guardia di Tortona potrebbe causare problemi di incendi a causa della forte siccità che quest’estate ci ha colpito.

Io abito esattamente sotto il punto di partenza dei fuochi (acquedotto), circondato da campi incolti e pieni di sterpaglie, che come potrà immaginare sono alquanto secchi in questo periodo.

Mi domando se è da persone responsabili autorizzare questo evento?

Già l’anno scorso era presente la protezione civile che ha passato tutta la giornata a buttare acqua, in un raggio di forse 20 mt, sulle sterpaglie per cercare di prevenire eventuali problemi, quest’anno non basterà?

Da quando abito in questa zona alla fine dello spettacolo raccolgo un quantitativo di pezzi di cartone visibili ad occhio nudo in quanto incandescenti all’interno della mia proprietà, tra cui anche pezzi inesplosi…..tutto questo lo posso documentare.

Inoltre sono proprietario di un cane e tre gatti, tutti gli anni sono costretto a stare chiuso in casa con loro per tranquillizzarli! Voglio ricordare che ogni anno durante le feste natalizie c’è sempre un ordinanza comunale che vieta l’utilizzo di qualsiasi oggetto pirotecnico a tutela degli animali, perchè allora si autorizza questo spettacolo?

Ho già provveduto a scrivere a mezzo di posta certificata una mail al Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria (Tortona è un distaccamento), al Comune di Tortona nelle persone del Sindaco, del Vice Sindaco, dell’Assessore Bocchetti e del consigliere Fava chiedendo di annullare lo spettacolo o di trovare un altro luogo più sicuro e dove non ci siano abitazioni! Dopo 10 giorni non ho ricevuto alcun riscontro in merito!

Evidentemente è più importante lo spettacolo pirotecnico che il rischio di incendi o il terrorizzare gli animali.

Mi permetto di fare appello anche alla Curia tortonese: vi sembra giusto terrorizzare gli animali? vi sembra giusto rischiare di provocare incendi?

Nella speranza che qualcuno si dimostri responsabile, la ringrazio anticipatamente se mi concederà lo spazio sul suo giornale on line.

Lettera Firmata