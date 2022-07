Il caldo afoso di questi giorni è esagerato e tiene sveglie molte persone. Sono le cinque del mattino e le prime luci dell’alba iniziano già a vedersi; in casa fa un caldo bestiale e dormire è quasi impossibile, fuori però è fresco si sta davvero bene.

Che cosa decide di fare allora, una Tortonese che non riesce a prendere sonno? Si alza, si lava la faccia, si veste e poi sveglia il proprio cane per portarlo fuori a fare i suoi “bisogni” o, come si dice in gergo a “sporcare”.

Una bella passeggiata al fresco del mattino per schiarire le idee e magari riposarsi un po’ seduta su una panchina nella speranza di riprendersi dalla stanchezza di una notte afosa e insopportabile.

Tutto è stato predisposto, peccato che la donna abbia fatto i conti senza l’oste, cioé il cane che evidentemente soffre meno il caldo e non ha assolutamente voglia di uscire alle cinque del mattino quado il sole deve ancora sorgere.

“Troppo presto per sporcare vai tu, se hai voglia di camminare” deve aver pensato il cane, e così quando la padrona dopo averlo svegliato nel cuore della notte lo chiama e lo aspetta fuori dalla soglia lui, invece di uscire, chiude la porta lasciando la donna fuori da sola e torna a dormire.

Un inconveniente da poco se la padrona dell’animale che abita da sola insieme a lui, avesse portato con sé le chiavi di casa: peccato che queste siano rimaste all’interno e lei adesso si trova da sola, chiusa fuori dal proprio alloggio.

Per sua fortuna la donna non si è dimenticata di prendere quello che oggi gran parte della persone ritengono la cosa più importante delle chiavi di casa e cioé il telefono cellulare, grazie al quale chiama il 112 svegliando i vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona (che seppur dormicchiavano in tuta sono sempre pronti all’intervento in caso di emergenza) che in pochi minuti si precipitano dalla donna e le aprono al porta senza problemi consentendole di rientrare in casa.

Non sappiamo se poi la Tortonese e il cane siano nuovamente usciti, stavolta però con le chiavi di casa possiamo solo dirvi che è accaduto questa mattina, lunedì 18 luglio, poco dopo le cinque in un alloggio al pianterreno in corso Alessandria.

